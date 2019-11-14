Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? İşte 2017'de vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları!

Komedi türündeki Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi izleyicisiyle dün akşam buluştu. Bol kahkaha dolu film ilk olarak 2017'de vizyona girmiş ve gişeden yüksek hasılat elde etmişti. Filmi merakla bekleyenler '' Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir ve oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Aysel'in psikolojik sorunlarıyla boğuşa hikayesini izleyediğimiz filmin başrollerinde Binnur Kaya ve Demet Özdemir yer alıyor. Peki Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekildi?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI!

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Gerçekten güldüren kahkaha attıran gerçek bir komedi filmi Sen Kiminle Dans Ediyorsun hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü konu alıyor.

Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

Demet Özdemir

Uraz Kaygılaroğlu

Binnur Kaya

Okan Çabalar

Bora Cengiz

Nergis Öztürk

Berat Yenilmez

Meltem Gülenç

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen kiminle Dans Ediyorsun isimli sinema filmini çekimleri İstanbul Maltepe'de gerçekleştirildi.