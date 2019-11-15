Arka Sokaklar 531.bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? Ekip zor durumda!

Yılların eskitmediği dizi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Başrollerinde Özgür Ozan ve Zafer Ergin'in oynadığı dizide bir ekibin İstanbul'un sokaklarını arşınlamasını ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmalarını izliyoruz. Dizinin sıkı takipçileri '' Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Rıza müdür ve Engin müdürün kurdukları gizli ekip yakalanan Nadir'in sorgusunu yapmaya devam ediyor. Nadir ise konuşmamak için direniyor. Haberimizde Arka Sokaklar 531.bölüm fragmanı ve son bölüm özetine ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 531.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Rıza müdür ve Engin müdürün kurdukları gizli ekip yakalanan Nadir'in sorgusunu yapmaya devam ediyor. Nadir ise konuşmamak için direniyor. Bu da Engin müdürün sinirlerini bozuyor ve haddinin aşmasına neden oluyor.

Arka Sokaklar 531. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

Bunu gören Rıza müdür, Engin müdürü uyarır fakat Engin müdür bu uyarıyı dikkate almayınca aralarında sorun çıkar. Rıza Baba, Engin müdür için sert önlemler almıştır.

Diğer yandan Nadir'in polis yeğeni Rıza Müdürden gizli operasyon için hesap soruyor. Rıza müdür de haddini bil işimi senden öğrenecek değilim diye uyarıyor.

Dizinin en dikkat çeken anı ise Engin Müdürün Rıza Baba'ya ''Al baba bu kimliği, Nadir'in peşindeyken pek işe yaramıyor. Beni yok yaz'' diyerek polis kimliğini teslim ettiği andı.

Bu gelişmelerin dışında Rıza'nın ekibi yeni operasyonlar düzenliyor. Uyuşturucu sevkiyatı olacağını öğrenen ekip mekâna operasyon düzenliyor ve çatışma çıkıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Arka Sokaklar'ın 530. Bölümde ekip, teşkilattan gizli kurdukları oluşum ile yaptıkları operasyonlardan meyvelerini toplamaya başladı!

Rıza Baba ve Engin Müdürün oluşturduğu gizli ekip Nadir'i yakalamak için avukatı Serpil ve Vladimir'in peşine düşüyor. Önce, Kolsuz Namık'tan aldıkları bilgilerle Nadir'in karakutusu sayılacak Serpil'i gözaltına almak için evine giden ekip tatsız bir olayla karşı karşıya kalıyor. Çünkü Nadir, ekipten önce davranarak Serpil'in işini bitirmiştir. Tek umutları Vladimir kalır.