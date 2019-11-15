Benim Adım Feridun filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Gösterime giriş tarihi 2016 olan filmin oyuncuları ve konusu ise merak ediliyor. Sinemadan televizyona aktarılacak olan filmde bir ayrılığın ardından yeni bir başlangıç yapmaya kararlı olan kalbi kırık Ersan, bir düğüne davetsiz katılır ve hayatı değişir. Filmi merakla bekleyenler nerede çekildiğini araştırıyor. Peki Benim Adım Feridun filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Benim Adım Feridun oyuncuları kimler?

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzun süreli bir ilişkinin içindeki Ersan artık sevgilisine ilgi göstermeyi ve romantik olmayı bırakmıştır. Uzun ilişkinin rahatlığının keyfini süren adam günün birinde uzun süreli sevgilisi Ayla tarafında terk edilince sudan çıkmış balığa döner. Birkaç hafta boyunca sevdiği kadını geri kazanmaya çalışsa da sonuç nafiledir. Ayla geri dönmeyi kabul etmez. Bunun üzerine artık ayrılığı kabullenmesi gerektiğini anlayan Ersan farklı bir yerin iyi geleceği umuduyla uzun zamandır gitmediği Erdek'teki çocukluğunun geçtiği eve gider.

Ancak burada da aradığı teselliyi bulamayan Ersan sahilde dolaşırken yakınlarda bir düğün olduğunu fark eder. Bir şeyler için çıkma düşüncesiyle düğüne giren Ersan, düğündeki damadın babası tarafından yıllar önce küsüp Almanya'ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanılır. İlk başta bu rolden memnun olan Ersan ilk fırsatta kaçarım diye düşünürken damadın kuzeni Hayal'i görür. Geceyle birlikte ilginç ve komik olaylar da bir bir başına gelecektir…

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Halil Sezai

Büşra Pekin

Tarık Pabuçcuoğlu

Suzan Aksoy

Güngör Bayrak

Kadriye Kenter

Defne Yalnız

Özge Borak

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Paracıklıoğlu'nun başrolünde oynadığı Benim Adım Feridun filmi Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekilmiştir.