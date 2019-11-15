Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu? 15 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi programın takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor ve internet üzerinden araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta en düşük puanı alan iki gelini Dilan ve Melike oldu. Haftanın en düşük puanını alıp veda edecek olan gelini 49 puanla Dilan oldu. Haftanın en yüksek puanını ve 5 altın bileziğin sahibi gelin 59 puanla Duygu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA ELENEN İSMİ VE BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haberimizin diğer sayfasından, 15 Kasım Gelinim Mutfakta bu haftaki bölümü yayınlandığında birinci ve elenen yarışmacı, gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.