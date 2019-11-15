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21.bölüm fragmanında şok gelişme! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Reyyan, Azize'ye ne yapacak?

Ekranların popüler dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisinden tam puan aldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananları medya gündeminde merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt arıyor. Heyecanlı gelişmelere sahne olan dizisinin bu haftaki bölümünde Reyyan sinir krizi geçirerek Azize Aslanbey’in boğazına yapışıyor. Midyat’ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları ve Aslanbeyler arasında sular durulmuyor. Son bölümde Miran ve Reyyan tüm zorluklara göğüs gererek aşklarına sahip çıkmıştı. Peki Hercai 21.bölümde neler oluyor? Reyyan, Azize’yi öldürecek mi? İşte fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:09

'nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahnelere yer verildi. Reyyan'ın Azize Aslanbey'e saldırması konakta şok etkisi yaratır. Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizinin son bölümü izleyicisini ekrana kilitlemişti. Dizinin sıkı takipçileri '' Hercai yeni bölümde neler oluyor? Reyyan, Azize'ye neden saldırdı?'' sorularına yanıt arıyor. Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölüm fragmanında "Herkesin katili sensin!" sözü dikkat çekiyor. Haberimizde, Hercai 21. Bölüm fragmanına ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? İŞTE HERCAİ 21.BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 21.bölümü 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'da ATV'de!

İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi yeni bölümde "Herkesin katili sensin!" sözü damga vurdu.

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Hercai 21.bölüm fragmanında şok gelişme! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Reyyan, Azize'ye ne yapacak?
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