Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragman yayınlandı! Atv’nin yeni dizisi Kuruluş Osman ilk bölüm ikinci fragmanı izle!

Kuruluş Osman, yeni yayın döneminde Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?" sorusu yanıtını bulmuş ve seyirci için büyük heyecan yaratmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Kuruluş Osman'ın ilk bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman fragmanı yayınlandıktan sonra çok kısa bir zaman diliminde binlerce beğeni ve yorum aldı. Haberimizden, nefes kesen dizinin yeni fragmanını izleyebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman ilk bölüm ikinci fragmanı…

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI

Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

KURULUŞ OSMAN ATV'DE!

"Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!"

Tanıtımları haftalardır paylaşım rekorları kıran Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm tarihi netlik kazandı. Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar Osman Gazi'nin hayatından esinlenilen Kuruluş Osman, çok kısa bir süre sonra atv'de ekran macerasına başlayacak. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandıracak.

Bu hafta (13 Kasım) Çarşamba akşamı final yapan Sen Anlat Karadeniz ardından çarşamba yayın akışında tarihi diziye yer verilecek. Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

Bir süredir dizi projelerinden uzak olan ancak tarihi bir diziyle geri dönüş yapacak olan Burak Özçivit'e başrolde Saruhan Hunel, İsmail Hakkı Ürün ve Özge Törer eşlik edecek, kadroda Abdül Süsler, Ragıp Savaş, Alma Terziç, Ayşegül Günay Demir, Nurettin Sönmez ve Seda Yıldız yer alıyor.

