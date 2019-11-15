Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Tanıtımı ile rekor kıran Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Tanıtımı ile rekor kıran Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

ekranlarının bir numaralı dizisi olmaya hazırlanan ve başlamadan sadece tanıtım videosuyla izlenme rekorları kıran dizisi oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizi severlerin yayınlanma tarihi için şimdiden geri sayıma başladığı yapımın başrollerinde bulunuyor. Diriliş Osman dizisinin devamı niteliğinde olacak dizinin oyuncu kadrosundaki isimler oldukça dikkat çekiyor. Peki, Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detayları…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:18

Kuruluş Osman oyuncuları belli olmaya başladı. Heyecanla beklenen ve izlenme rekorları kıran tanıtımıyla dizi, Kasım ayının sonlarına doğru ekranlara gelecek. Başrol oyuncusuyla büyük yankı uyandıran dizide Osman Gazi karakterine Burak Özçivit hayat verirken. Dizi severler partnerinin kim olacağını oldukça merak ediyordu. Peki, Kuruluş Osman oyuncu kadrosu belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve başlamasına günler kalan dizi hakkında merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzleyiciler tarafından uzun süredir beklenen Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba saat 20.00'da ATV ekranlardaki yerini alacak.

Kuruluş Osman yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yayın günü belli oldu!

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da merak edilen bir diğer konu. Şimdilik sadece Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Aslıhan Karalar olacağı kesin. Dizinin oyuncu kadrosu ile ilgili çeşitli haberler çıksa da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kuruluş Osman 1.sezonunda;

- Ragıp Savaş
- Ayşegül Günay
- Hazal Subaşı
- Saruhan Hünel
- Cengiz Çoşkun
- Nurettin Sönmez'in yer alması bekleniyor.

25 AYRI DİLE ÇEVRİLDİ

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnız Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, İnstagram, Facebook ve Youtube'da 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Tanıtımı ile rekor kıran Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN