Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ı oynayan Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Müslüm filminin sinemada yayınlanmasının ardından televizyonlarda gösterilmesiyle beraber, oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu doğrultuda, Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ı oynayan Turgut Tunçalp da bu kişilerden birisi olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, 'Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Başarılı oyuncu, birçok projede gösterdiği oyunculukla adından söz ettirirken; Mehmet Akbaş performansı ile adından bir kez daha söz ettirmişti.

TURGUT TUNÇALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 Sakarya doğumludur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Turgut Tunçalp, 2002 ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Merhamet, Diriliş Ertuğrul, Kaçak, Galip Derviş, Yıldız Masalı, Sakarya Fırat, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Emret Komutanım, Vatanım Sensin, Daha, Müslüm gibi birçok projede yer alan Turgut Tunçalp şimdi,erde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Façalı Dayı" lakaplı Haşmet karakterine hayat vermektedir. Turgut Tunçalp 1.82 metre boyunda, 79 kilo ve Boğa burcudur.

TURGUT TUNÇALP'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Haşmet Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Mehmet Akbaş) (Sinema Filmi)

2018 – Çukur (Kasım Helvacı) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (Faysal Ardalı) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Harmin) (Sinema Filmi)

2017 – AşkınGören Gözlere İhtiyacı Yok (Cevdet) (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin (Ölmez Hasan) (TV Dizisi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Erdem) (TV Dizisi)

2014 – Diriliş: Ertuğrul (Afşin Bey) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Moskof Recep) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Kaçak (Kel Sait) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş(Pehlivan Musa) (TV Dizisi)

2013 – Delisin Delisin (Rami) (Sinema Filmi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Ali) (Sinema Filmi)

2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Tanju) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Paparazzi Zeki) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Manyak Cafer) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat 2. 3.Sezon (Şevket) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Komiser) (TV Dizisi)

2010- Recep İvedik 3 (Paintball Hakemi) (Sinema Filmi)

2010 – Anneannem (Kısa Film)

2009 – Çılgın Kanal (Bilge) (TV Dizisi)

2009 – Uygun Adım Aşk (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Adanalı 2. 3. Sezon (Mesut) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2007 – İki Yabancı (TV Dizisi)

2007 – Korkusuzlar (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar 2. Sezon (Fatih) (TV Dizisi)

2006 – Ümit Milli (Tom) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Kötü Adam) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Haşhaşi) (Sinema Filmi)

2006 – Eksik Etek (Kerem) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (İsmet) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Şifre (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Başkomiser) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (TV Dizisi)

2004 – Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2004 – Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Taksici) (TV Dizisi)

2002 – TV Dizisi