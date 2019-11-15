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? 14 Kasım reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Dizi sezonunun başlaması ve sezon dizilerinin ekranlardaki yerini alması ile birlikte vatandaşlar, takip ettikleri yapımın reyting sıralamalarını merak ediyorlar. Yayınlandığı her akşamın ertesi gününde reyting sonuçları araştırması yapan vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘14 Kasım reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu’ şeklinde aratmalar yapıyorlar. Türkiye-İzlanda maçı, Bir Zamanlar Çukurova gibi programların ekrana geldiği akşamdaki reyting sonuçlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 08:47
Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Perşembe akşamı ekrana gelen maç yayını, diziler ve programlar arasında hangi yapımın birinci olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusu yer alıyor. Peki, 14 Kasım reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Türkiye-İzlanda maçı, Bir Zamanlar Çukurova gibi önemli yapımların olduğu akşamdaki reyting sıralamasını açıklandıktan hemen sonra sizlerle paylaşacağız…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Haberimizin içerisinden 14 Kasım reyting sonuçlarını bulabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
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