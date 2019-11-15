Uluslararası köprü kuran Türk dizileri

Türkçeyi daha iyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen İranlı gençler, Türk dizileri ve filmlerini büyük bir ilgiyle izliyor.

Türk televizyon kanallarında halen yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Payitaht: Abdülhamid ile finalleri yapılan Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Diriliş Ertuğrul, Kiralık Aşk ve Erkenci Kuş İran'da en çok izlenen diziler arasında yer alırken Burak Özçivit, İbrahim Çelikkol, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan en çok beğenilen oyuncular arasında.

İranlı gençler, izledikleri Türk dizileri ve filmleri ile bunların ülkede oluşturduğu etkiye dair AA muhabirine konuştu.

"TÜRK DİZİLERİ İRAN'DA TÜRKÇE YA DA FARSÇA OLARAK İZLENİYOR"

Tarihi olayları anlatan dizileri daha çok sevdiği için Diriliş Ertuğrul, Abdulhamid ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi dizileri beğenerek izlediğini dile getiren İranlı gençlerden Hüseyin Şukuhi, Engin Altan Düzyatan, Ozan Akbaba ve Tarık Ünlüoğlu'nun oyunculuklarını beğendiğini söyledi.

Türkçeyi öğrenmeden de dizileri izlediklerini ancak Türkçe kurslarına katılmaya başladıktan sonra filmlerdeki diyalogları da daha iyi anlamaya başladıklarını ifade eden Şukuhi, "Türk dizileri İran'da Türkçe ya da Farsça olarak izleniyor. Türkçe anlamayanlar Farsça dublajlı Türk filmlerini kendi kanallarımızdan izliyorlar. O yüzden Türk filmlerini İran'da herkes seviyor." diye konuştu.

"94 TÜRK DİZİSİNİN YER ALDIĞI BİR LİSTE HAZIRLADIM VE 30 TANESİNİ İZLEYEBİLDİM"

Türk dizilerini ilk defa annesi sayesinde izlemeye başladığını ve bu diziler aracılığıyla tanıdığı Türkiye'yi çok sevdiğini belirten gençlerden Nuşin Hamidniya ise "Türkçeyi öğrenmeye başladıktan sonra 94 Türk dizisinin yer aldığı bir liste hazırladım ve şu ana kadar 30 tanesini izleyebildim." dedi.

Erkenci Kuş, Kiralık Aşk, Aşk-ı Memnu, Ufak Tefek Cinayetler ve Aşk Laftan Anlamaz gibi komedi ve aşk konulu filmleri tercih ettiğini aktaran Hamidniya, Demet Özdemir, Burak Deniz, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Beren Saat'i oyuncu olarak çok beğendiğini ifade etti.

İranlı genç Hamidniya, şöyle devam etti:

"İran'da Türk dizilerini çok seviyorlar ve Türkçesi olmasa da Farsçasını izliyorlar. Kendi dizilerimizin içeriğini ve konusunu bildikleri için farklılık olması açısından Türk dizilerini izliyorlar."

"MÜMKÜNSE SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARINI YAKINDAN GÖRMEK İSTİYORUM"

Bankacılık işi yapan ve Türkçe öğrenen Babek Subhanimeniş de izlediği Erkenci Kuş, Fazilet Hanım ve Kızları, Avlu ve Söz dizilerinden en çok askerlik konusunu işleyen Söz'ü ve karakterlerini beğendiğini kaydederek "Mümkünse Söz dizisinin oyuncularını yakından görmek istiyorum. Nerede olursam olayım o diziyi izlerim." şeklinde konuştu.

Yeni kelimeler, deyimler ve atasözlerini izlediği dizilerden öğrendiğini, orada gördüğü teyze ve amca karakterlerinin İran kültüründe de var olduğuna işaret eden Subhanimeniş, dünyada bilinen diğer diziler yerine Türk dizilerini takip ettiğini ve ayrıca Av Mevsimi, Mucize, Aşk Tesadüfleri Sever ve 120 adlı sinema filmlerini de izlediğini kaydetti.

İranlı gençlerden Ali Napeyda ise Çanakkale Savaşı'nı anlatan, hem komedi hem de dram olan Türk İşi Dondurma filminin yanı sıra Av Mevsimi, Yahşi Batı, Eyvah Eyvah ve Recep İvedik'i de izlediğini ve beğendiğini dile getirdi.

Napeyda, Türk sineması ve dizilerini izleyince kelime dağarcığının geliştiğini, yeni cümleler, atasözleri ve kelimelerin dışında Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini de görme imkanı bulduğunu kaydetti.

"DİZİLER TÜRKÇEMİZE ÇOK KATKI SAĞLIYOR"

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Sogen Celuli de Erkenci Kuş, Mucize Doktor, Ufak Tefek Cinayetler, Tatlı Küçük Yalancılar ve Her Yerde Sen'i izlediğini ve romantik-komedi tarzlarını beğendiğini vurgulayarak, duygularını şöyle paylaştı:

"İran'da dışarıda Türkçe konuşamıyoruz ancak dizilerle bunu geliştiriyoruz ve diziler Türkçemize çok katkı sağlıyor. Atasözleri ve benzeri şeyleri de dizilerden öğreniyorum."

Sepine Naciyan ise Türk dizilerinden Erkenci Kuş, Fazilet Hanım ve Kızları, Aşk-ı Memnu, Çocuk ve Kadın ve Fİ dizilerini izlediğini ve bunların Türkçeyi geliştirmeye çok yardımcı olduğunu belirtti.

Naciyan, Özge Özpirinçci, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman'ın favori oyuncuları olduğuna dikkati çekerek, "Bazı filmlerin reklamlarını gördüm ve izlemeye başladım bazılarını da oyuncuların oyunculuklarını beğendiğim için izlemeye başladım. Psikolojik konuları işleyen ve zengin diyaloglar içeren Fİ dizisini çok beğendim." görüşlerini aktardı.

Türkçeyi Türk dizileri, belgeseller ve haberlerden öğrendiğini dile getiren Lara Sadıki de çocukluğundan bu yana Türk dizilerini takip ettiğini dile söyledi.

Sadıki, aile dramını anlatan Yaprak Dökümü'nün izlediği en iyi dizi olduğunu, Asi, Aşk-ı Memnu, Med Cezir ve Kiralık Aşk dizilerinin yanı sıra Nurgül Yeşilçay, İbrahim Çelikkol, Can Yaman ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da en sevdiği oyunlar olduğunu aktardı.

Türkiye'de İran filmlerine bir ilginin olduğunu fakat İranlıların Türk dizilerine hayranlık duyduğunu kaydeden Sadıki, dizilerde sıkça gördüğü İzmir ve İstanbul'a gittiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkçeyi Türk televizyonlarındaki diziler, belgeseller ve haberlerden öğrendim. Sonra kendimi geliştirdim. Derste, kitapta olanları okuyorsun ama dizileri seyrederken Türkiye'de yaşıyormuşsun gibi gerçek konuşmalar ve deyimler öğreniyorsun. Bazı diziler de doğuda çekiliyor ve ben Türkiye'nin o bölgesine gitmediğim için filmlerden izlemek iyi oluyor. Doğuda çekilen filmlerde o güzel evler ve tarihi yerleri görme şansına sahip oluyoruz."