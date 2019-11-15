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kimdir? oyuncu kadrosundaki yeni isim Wilma Elles nereli, kaç yaşında?

Türkiye’nin en uzun soluklu dizisi haline gelen her sezonunda daha da fazla izleyicisi ve farklı oyuncu kadrosuyla yayın hayatına devam ediyor. Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen ve tam 14 senedir yayınlanan Arka Sokaklar yeni oyuncular eklendi. Ünlü Oyuncu ve dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Wilma Elles kimdir? Wilma Elles kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 15.11.2019 15:01
Wilma Elles kimdir? Arka Sokaklar oyuncu kadrosundaki yeni isim Wilma Elles nereli, kaç yaşında?

Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna yeni katılan Wilma Elles ve Mert Öcal dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı günden itibaren büyük izleyici kitlesinin sahibi olan dizi tam 14 yıldır ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Sürpriz karakter Wilma Elles kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni oyuncularından Wilma Elles kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte haklarında merak edilen tüm detaylar…

WILMA ELLES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteri ile Türkiye'de yıldızı parlayan Aman oyuncu Wilma Elles, oyunculuğu, güzelliği ve sempatik tavırları ile herkesin ilgisini çekmiştir.

Kariyer hayatı boyunca bulunduğu her projede başarılı işler ortaya koyan güzel oyuncunun hakkında bilinmeyenleri siz takipçilerimiz için bir araya getirdik.

İşte güzelliği ile adından söz ettiren Wilma Elles'in hayatı:

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğmuştur. Alman vatandaşıdır. ikisi, ikisi erkek 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi imiş.

Babası sürekli yurt dışında görevli olduğu için çok gezmiş ve tam altı dil biliyor. Kanada , Los Angeles, Fransa, New York ve Roma'da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı.

2004 yılında Köln'deki "Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule" okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında "Türk Usulü" adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.

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