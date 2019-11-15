Yemin 120. bölüm'de neler olacak? Yemin 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yemin 121. Bölüm fragmanı izleyicileri tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Kanal 7 ekranlarının ikinci sezonuna devam eden ve son zamanlarda oldukça takip edilmeye başlayan yapımı hafta içi her gün yeni bölümlerini yayınlıyor. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yemin yayınlanan 120. son bölümü ve 121. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Yemin 121. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında detaylar…

YEMİN 120. SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yemin 15 Kasım Cuma günü yayınlanan son bölüm 120. bölümüyle izle7.com'da. Yemin dizisinde bugün konaktaki sırrı çözmeye çalışan Reyhan, verdiği kararla herkesi şaşkına çevirir.

Reyhan'ın beklenmedik kararı konakta şok etkisi yaratır. Diğer yandan Talaz'ın tuzağına yakalanan Kemal ve Narin, bir çözüm bulmaya çalışır. Ancak kurtulmaları kolay olmaz. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün ekranlarda...

Yemin 120. son bölüm fragmanı yayınlandı

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar

Yönetmenler: Ayhan Özen, Serkan Mut

Yardımcı Yönetmen: Kubilay Koçak

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Yapım: Karamel Yapım

Uygulayıcı Yapımcı: Armağan Pertez

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalasın

Kostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi

YEMİN 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi hafta içi yeni bölümleriyle izleyenleri ile buluşuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberin içerisinde olacaktır.