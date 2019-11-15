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Yemin 120. bölüm'de neler olacak? yayınlandı mı?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 120. Bölüm bugün ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkan yapımda bugün konaktaki sırrı çözmeye çalışan Reyhan, verdiği kararla herkesi şaşkına çevirir. Başrollerinde Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel gibi isimlerin bulunduğu dizinin konusu özellikle son zamanlarda oldukça dikkat çekmeye başladı. Peki, Yemin 120. Bölüm neler oldu? yayınlandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:06
Yemin 120. bölüm'de neler olacak? Yemin 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yemin 121. Bölüm fragmanı izleyicileri tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Kanal 7 ekranlarının ikinci sezonuna devam eden ve son zamanlarda oldukça takip edilmeye başlayan yapımı hafta içi her gün yeni bölümlerini yayınlıyor. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yemin yayınlanan 120. son bölümü ve 121. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Yemin 121. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında detaylar…

YEMİN 120. SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Yemin 15 Kasım Cuma günü yayınlanan son bölüm 120. bölümüyle izle7.com'da. Yemin dizisinde bugün konaktaki sırrı çözmeye çalışan Reyhan, verdiği kararla herkesi şaşkına çevirir.

Reyhan'ın beklenmedik kararı konakta şok etkisi yaratır. Diğer yandan Talaz'ın tuzağına yakalanan Kemal ve Narin, bir çözüm bulmaya çalışır. Ancak kurtulmaları kolay olmaz. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün ekranlarda...

Yemin 120. son bölüm fragmanı yayınlandı

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar
Yönetmenler: Ayhan Özen, Serkan Mut
Yardımcı Yönetmen: Kubilay Koçak
Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz
Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz
Yapım: Karamel Yapım
Uygulayıcı Yapımcı: Armağan Pertez
Müzik: Minör
Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalasın
Kostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi

YEMİN 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi hafta içi yeni bölümleriyle izleyenleri ile buluşuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberin içerisinde olacaktır.

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