Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? İşte o ilginç soru!

Türkiye'de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda efsane bir bölümle 'yeniden merhaba' dedi. Bugün de ilginç yarışmacı ve soruları ile Milyoner, atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Az önce sorulan sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusunu bulabilirsiniz.

Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır?

A: Tibetçe

B: Arapça

C: Çince

D: İngilizce

İşte az önce sorulan soru!