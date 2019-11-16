Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı şok evlilik!

Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer'in yer aldığı Benim Tatlı Yalanım bu akşam Star TV ekranlarında romantik ve neşe dolu konusuyla seyirci karşısına çıkıyor. Nejat ve Suna'nın arasında geçen aşk hikayesinin anlatıldığı Benim Tatlı Yalanım 22. Bölüm fragmanı ise bomba gibi geliyor. Sürpriz evlilik kararı izleyicileri şaşkına çeviriyor. Peki, Peki, Benim Tatlı Yalanım 22. Bölüm fragmanı neler olacak? İşte Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı...

BENİM TATLI YALANIM 22. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Tatlı Yalanım 22. Bölüm'e (16 Kasım 2019 Cumartesi) damga vuran evlilik ve düğün...

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.