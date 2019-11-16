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Hangi şehirdeki metro istasyonu diğerlerinden daha fazladır? En fazla metro istasyonu hangi şehirde?

Türkiye’de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster yeni sezonda efsane bir bölümle ‘yeniden merhaba’ dedi. Bugün de ilginç yarışmacı ve soruları ile Milyoner, atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Az önce sorulan Hangi şehirdeki metro istasyonu diğerlerinden daha fazladır? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi şehirdeki metro istasyonu diğerlerinden daha fazladır? sorusu ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 22:44
Hangi şehirdeki metro istasyonu diğerlerinden daha fazladır? En fazla metro istasyonu hangi şehirde?

Hangi şehirdeki metro istasyonu diğerlerinden daha fazladır?

A) Tokyo

B) Pekin

C) Londra

D) New York

İşte cevabı!

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Hangi şehirdeki metro istasyonu diğerlerinden daha fazladır? En fazla metro istasyonu hangi şehirde?
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