Hangisi geçici bir çözümle durumu kurtarmış gibi görünmek anlamındaki deyimdir?
Türkiye’de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda efsane bir bölümle ‘yeniden merhaba’ dedi. Bugün de ilginç yarışmacı ve soruları ile Milyoner, atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Az önce sorulan Hangisi geçici bir çözümle durumu kurtarmış gibi görünmek anlamındaki deyimdir? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi geçici bir çözümle durumu kurtarmış gibi görünmek anlamındaki deyimdir? sorusu ve cevaplarını bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 16.11.2019 22:39Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 22:41
Hangisi geçici bir çözümle durumu kurtarmış gibi görünmek anlamındaki deyimdir?