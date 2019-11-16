Her Şey Mümkün konusu nedir? İşte Her Şey Mümkün filmi oyuncuları ve konusu

Her Şey Mümkün konusu ve oyuncuları film severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Başrollerinde 2002 yılının tescilli Türkiye güzeli Azra Akın'ın da olduğu film romantik komedi türündeki yapımları seven kişiler için bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. 2017 yılında vizyona giren film oldukça beğenilmişti. Peki, Her Şey Mümkün konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları kimlerdir?

HER ŞEY MÜMKÜN KONUSU

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.

HER ŞEY MÜMKÜN OYUNCULARI

Yetkin Dikinciler

Azra Akın

Levent Ülgen

Mehtap Bayri

Goncagül Sunar

Kaan Girgin

Bahtiyar Engin

Bora Sivri

Haldun Dormen

Umut Oğuz