Hercai 21.son bölüm tek parça ve kesintisiz izle! Hercai 22.bölüm fragmanı yayında mı? Miran zor durumda!

Türkiye'nin en çok sevilen dizisi Hercai 21.bölümü izleyicisini ekran başına kilitledi. Hercai 21. son bölüm, diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı ve heyecanlı gelişmelere sahne oldu. Miran hiç beklemediği bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Hazar Şadoğlu'na yapılan saldırıdan sorumlu tutulan Miran, Reyyan'ın büyük tepkisiyle karşılaşıyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hercai 21.bölüm tek parça olarak yayınlandı. Haberimizin devamında Hercai 22.yeni bölüm fragmanına ve son bölüm izleme linkine erişebilirsiniz.

HERCAİ 21.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.

Hercai 21. son bölüm tamamı full izle!

HAZAL HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI!

Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?

HERCAİ 22.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 22.bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Hercai 22.bölüm 22 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Hercai 22. Bölüm (22 Kasım 2019 Cuma) fragmanında Reyyan-Miran aşkında silahların gölgesinde şok ayrılık!