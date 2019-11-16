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Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir?
Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir?
Türkiye’de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda efsane bir bölümle ‘yeniden merhaba’ dedi. Bugün de ilginç yarışmacı ve soruları ile Milyoner, atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Az önce sorulan Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir? sorusu ve cevaplarını bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 16.11.2019 21:54
Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam pencerelere ne ad verilir?