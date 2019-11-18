Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Alt geçitle eş anlamlı olan kelime hangisidir?sorusu merak konusu oldu. Peki, Alt geçitle eş anlamlı olan kelime hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Alt geçitle eş anlamlı olan kelime hangisidir? sorusu ve cevabı…

SORU: Alt geçitle eş anlamlı olan kelime hangisidir?

A- Girçık

B- İnçık

C- Batçık (cevap)

D- Düşçık