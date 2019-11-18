Azize başlıyor! Azize dizisinin konusu nedir? İşte Azize oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarına gelecek olan Azize dizisi başlıyor. Salı akşamları ekrana gelecek olan dizi çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça sevilecek. Yayınlanan fragmanları ile ekrana güçlü bir başlangıç yapacak olan Azize konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesinin yanı sıra aynı zamanda bir intikam ateşinin alevlendiği dizi için geri sayım başladı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı Azize dizisi Salı akşamları Kanal D ekranlarında olacak!

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi.

AZİZE 1.BÖLÜM (İLK BÖLÜM) ÖZETİ

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan'ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal'a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.

AZİZE 1.BÖLÜM FRAGMANI

Azize 1. Bölüm Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'den imkansız aşk! (19 Kasım 2019 Salı)

AZİZE OYUNCU KADROSU

Buğra Gülsoy (Kartal), Hande Erçel (Azize), Mustafa Yıldıran (Balkan), Mustafa Avkıran (Barbaros), Duygu Sarışın (Asya), Selen Öztürk (Tuna), Tugay Mercan (Okan), Başak Daşman (Yıldız), Çetin Sarıkartal (İskender), Orhan Kılıç (Adnan), Cenk Kangöz (Osman), Serkan Altıntaş (Yaman), Asuman Çakır (Aynur), Ufuk Şen (Hasan), Ceylan Batı (Ceyda), Zeynep Kızıltan (Gül), Efekan Can (Kuzey), Galip Erdal(Cevat), Taha Baran Özbek (Yiğit)

Buğra Gülsoy

KARTAL ALPAN

Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

Hande Erçel

AZİZE GÜNAY

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar'ın içine sızar. Kartal Alpan'a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

Mustafa Yıldıran

BALKAN ALPAN

Kartal'ın abisi, Azize'nin babasını vuran kişidir. Yıllar önce bu sebeple hapse girmiş, gençliğini hapiste geçirmiştir. Hapisten çıktığında Karakaya ailesinin de başına geçecektir.

Duygu Sarışın

ASYA GÜNDOĞAN

Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal'ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir.