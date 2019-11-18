Çukur 3.sezon 9.bölüm fragmanı: “Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!” Çukur yeni bölümde neler oluyor?

Çukur yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahneler yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Celasun'un Yücel'i bulduğu ve "Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!" sözleri dikkat çekiyor. Dizinin sıkı takipçileri son bölüm özetini araştırırken yeni bölüm fragman detaylarını da öğrenmek istiyor. Hal böyle olunca '' Çukur 3.sezon 9.bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Vartolu, Ziya'ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke'nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya'nın karşılaşması heyecanla beklenecek. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? ÇUKUR 3.SEZON 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Show TV'nin iddialı dizisi Çukur yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Haberimizde Çukur 76.bölüm (3.sezon 9.bölüm) fragmanını izleyebilir, yeni bölümde yaşanacak ayrıntıları okuyabilirsiniz.

Çukur 3. sezon 9. son bölümden ikinci fragman yayınlandı