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Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi veHangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir?Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir? sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 22:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 23:10
Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir? sorusu merak konusu oldu. Peki, Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir sorusu ve cevabı…

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