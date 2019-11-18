Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir? sorusu merak konusu oldu. Peki, Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi rengi ifade eden kelimenin sanskritçeden gelen kökeni kralın payı anlamına gelmektedir sorusu ve cevabı…