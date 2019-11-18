Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangisi telli bir çalgıdır? sorusu merak konusu oldu. Peki Hangisi Telli bir çalgıdır?

Hangisi Telli bir çalgıdır?

A-) Nakkare B-) Bendir C-) Sipsi D-)Rebab

Cevap: D şıkkı Rebab