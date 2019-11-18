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Hangisi telli bir çalgıdır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi telli bir çalgıdır? Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi telli bir çalgıdır? sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 20:35
Hangisi telli bir çalgıdır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangisi telli bir çalgıdır? sorusu merak konusu oldu. Peki Hangisi Telli bir çalgıdır?

Hangisi Telli bir çalgıdır?

A-) Nakkare B-) Bendir C-) Sipsi D-)Rebab

Cevap: D şıkkı Rebab

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Hangisi telli bir çalgıdır?
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