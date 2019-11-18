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filmi konusu nedir? kimler?

Aksiyon dolu filmi bu akşam izleyicisiyle TV’de buluşacak. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken film 2004 yılında vizyona girmişti. ABD yapımı filmde füze taşıyan Amerikan Ordusu’na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Peki konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:34
Hedef filmi konusu nedir? Hedef oyuncuları kimler?

Hedef filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Beyaz perdeden sonra televizyon ekranına gelecek olan film 2004 yılında vizyona girmiştir. Film tutkunları şimdiden '' Hedef filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Heyecan ve aksiyon dolu filmin sahneleri nefes kesiyor. İşte Hedef filmi konusu ve oyuncuları…

HEDEF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar.

Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır. Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür.

HEDEF FİLMİ OYUNCULARI

James Russo

Stephen Baldwin

Steffani Brass

Tammy Trull

Yorgo Constantine

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Hedef filmi konusu nedir? Hedef oyuncuları kimler?
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