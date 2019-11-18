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Netflix yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlayacak? Atiye () dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix yeni dizileri arasına Hakan Muhafız’dan sonra bir Türk dizisi daha katıldı. Netflix Türkiye sosyal medya hesaplarından yayın tarihi duyurulan , ele aldığı sürükleyici ve mistik hikayesiyle şimdiden merak konusu oldu. , , , , , Civan Canova ve Tim Seyfi’den oluşan oyuncu kadrosuyla da dikkat geçen Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenerek senaryosu kaleme alınan, yabancı ülkelerde olarak yayına çıkacak olan dizisinin yayın tarihi ile birlikte konusu da merak ediliyor. İşte Netflix dizi önerisi isteyenlere çok yakında başlayacak Atiye dizisinin konusu ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:39
Netflix yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlayacak? Atiye (The Gift) dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye, seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Gizem ve drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda yetenekli ve genç isimler ile tecrübeli oyuncular bir arada bulunuyor. Beren Saat, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger'in başrolünü paylaştığı Atiye dizisi, 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix platformunda yayınlanacak. Dizinin yayın tarihinden önce paylaşılan fragmanın ardından izleyicilerin beklentilerinin artması, Atiye dizisi konusu ve oyuncularının yoğun olarak araştırılmasına sebep oldu. İşte Atiye dizisi ile ilgili merak edilenler…

ATİYE DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner Baltacı'nın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. İkinci sezon çekimlerin tamamlanan dizi Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşfin, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatıyor.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye'nin mistik hikayesi konu alınıyor. Anadolu topraklarında yürütülen bir kazı çalışması esnasında genç bir ressamın hayatı değişir ve geçmişine dair sırların peşinden koşmaya başlar.

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile birlikte İstanbul'da mutlu bir hayat sürmekteyken Göbeklitepe'de yapılan bir keşif hayatını değiştirir. Bölgede kazı yöneticisi arkeolog Erhan, Atiye ve Göbeklitepe arasındaki mistik bağı gözler önüne serecek bir sembolü keşfeder. Atiye ise bu renkli maceranın içerisine atılacak antik tapınakta geçmişini araştırmaya başlar.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Metin Akdülger, Beren Saat, Melisa Şenolsun, Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisinde Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler de rol alıyor.

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Netflix yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlayacak? Atiye (The Gift) dizisi konusu ve oyuncuları
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