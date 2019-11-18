Suikastçı konusu nedir? Suikastçı filmi oyuncuları kimler?

Suikastçı filmi için sinemaseverler geri sayıma başladı. 2007 yapımı gerilim dolu filmin oyuncu kadrosu ve konusu ise dikkat çekiyor. Hal böyle olunca '' Suikastçı filmi konusu ve oyuncuları'' merak ediliyor. Bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan filmin başrolünde Jason Statham, Jet Li, John Lone yer alırken yönetmen koltuğunda Philip Atwell oturuyor. İşte Suikastçı filmi oyuncuları ve konusu…

SUİKASTÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ortağı Tom Lone ve ailesi yakalanması zor, iddialı bir suikastçı tarafından öldürülen FBI ajanı Jack Crawford intikam saplantısına düşer. Buna paralel dünyası suç ve ihanetler zincirleri aracılığı ile şekillenmeye başlar. Ancak söz konusu suikastçı Rogue, kendi yetenekleri ile izini kaybettirmiştir bile. Sadece üç yıl sonra Çin mafyası Chang ile Japon Yakuza patronu Shiro arasındaki dehşet bir çatışmada ortaya çıkar. Jack de bu fırsatı asla kaçırmayacak kadar intikam arzusuna bağlıdır halen.

SUİKASTÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham, Jet Li, John Lone, Sung Kang, Saul Rubinek, Steph Song, Nadine Velazquez, Kane Kosugi,

YAPIM YILI: 2007

YÖNETMEN: Phılıp G. Atwell