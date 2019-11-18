Yıldız Kenter'in eşi Şükran Güngör kimdir? İşte Şükran Güngör'ün hayatı ve hakkında merak edilenler...

Yıldız Kenter'in hayatını kaybetmesinin ardından tüm sanat dünyası ve sevenleri yasa boğulmuştu. Bu üzücü olayın ardından ise vatandaşlar tarafından Yıldız Kenter'in eşi Şükran Güngör vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Usta oyuncu Yıldız Kenter'in eşi de aynı kendi gibi tiyatro oyuncusuydu. Peki, Şükran Güngör kimdir? İşte ölüm haberi ile sevenlerini yasa boğan Şükran Güngör hakkında merak edilenler…

ŞÜKRAN GÜNGÖR KİMDİR?

Şükran Güngör, 21 Kasım 1926 tarihinde Aydın'ın Çine ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Çine İlkokulunda, Ortaöğrenimini Manisa'da ve İstanbul İstiklâl Lisesinde tamamladı. Oyunculuğa ortaokul yıllarında Halkevi'nde başladı.

1951 yılında okumakta olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini bıraktı. Muhsin Ertuğrul'un kurduğu "Küçük Sahne"de tiyatro hayatına başladı. İlk olarak "Küçük Sahne" tiyatrosunda "Fareler ve İnsanlar" oyununda rol alan sanatçı, daha sonra Karakolda, Onikinci Gece, Babayiğit, Hamlet, Örümcek, Her Yerde Bulut, Bir Ümit İçin ve Godot'yu Beklerken oyunlarında önemli roller üstlendi.

1956 yılı başlarında Küçük Sahne'den ayrılarak Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Karaca ve Site tiyatrolarında da görev yapan Şükran Güngör, 1962 yılında Müşfik Kenter ve sonradan eşi olacak Yıldız Kenter ile birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıktı.

Şükran Güngör,1965 yılında Tiyatrocu Yıldız Kenter ile evlendi. Çocukları olmadı.

Şükran Güngör, 15 Eylül 2002 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle 76 yaşında İstanbul'da ölmüştür. Bodrum Turgutreis'te defnedilmiştir.

Ödülleri :

2001 - En İyi Erkek Oyuncu (Büyük Adam Küçük Aşk) / 6. Sadri Alışık Ödülleri

2001 - En İyi Erkek Oyuncu (Büyük Adam Küçük Aşk) / 13. Ankara Film Festivali

2001 - En İyi Erkek Oyuncu (Büyük Adam Küçük Aşk) / 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri

2000 - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Güle Güle) / 37. Antalya Film Şenliği

2001 - En İyi Erkek Oyuncu (Güle Güle) / 8. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Fareler ve İnsanlar

Karakolda

Dünkü Çocuk

Onikinci Gece

Babayiğit

Hamlet

Örümcek

Her Yerde Bulut

Bir Ümit İçin

Godot'yu Beklerken

Raşamon

Aptal Kız

Aşk Efsanesi

Nalınlar

Derya Gülü

Miras

Mary Mary

Üç Kuruşluk Opera

Pembe Kadın

Vanya Dayı

Çöl Faresi

Bedel

Kim Kimi Kiminle

Ver Elini Broadway

Batak Göl

Buzlar Çözülmeden

Arzu Tramvayı

Harold ve Maude

Lütfen Kızımla Evlenir misin

Küçük Mutluluklar

Umut Şarkıları

Maria Callas

Martı

Nükte ve Çözüm

Filmleri ve Dizileri:

2002 - Canım Kocacığım (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2001 - Büyük Adam Küçük Aşk (Sinema Filmi)

2000 - Herkes Kendi Evinde (Sinema Filmi)

1999 - Kedi (TV Dizisi)

1999 - Güle Güle (Sinema Filmi)

1997 - Nihavend Mucize (Sinema Filmi)

1993 - Yaz Evi (TV Dizisi)

1988 - Uğurlugil Ailesi (TV Dizisi)

1987 - Yarın Artık Bugündür (TV Dizisi)

1986 - Yunus Emre (Sinema Filmi)

1985 - Dul Bir Kadın (Sinema Filmi)

1975 - Aşk-ı Memnu (TV Dizisi)

1974 - Kızım Ayşe (Sinema Filmi)

1974 - Kartal Yuvası (Sinema Filmi)

1972 - Fatma Bacı (Sinema Filmi)

1966 - Ölüm Tarlası (Sinema Filmi)

1966 - Pembe Kadın (Sinema Filmi)

1953 - Halıcı Kız (Sinema Filmi)

1951 - Allaha Ismarladık (Sinema Filmi)