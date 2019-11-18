Zalim İstanbul 19.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölümde Nedim'den büyük yüzleşme!

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarına gelen dizi Zalim İstanbul 19.bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşamki yeni bölümde yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan diziye Nedim damga vuracak. Nedim intikam planlarını başlatıyor ve uygulamaya koyuyor. Ona yapılan kötülüklerin hesabını sormak için konağa geri dönen Nedim büyük hesaplaşmayı başlatacak. Peki Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Zalim İstanbul 19.yeni bölüm ile bu akşam Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 19. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren, Nedim'i karşısında görmenin şaşkınlığını yaşayamadan Nedim'den duyduklarının şokuna girer. Şeniz planın kusursuz işlemekte olduğunu düşünürken Damla'nın hamlesi onu beklemediği yerden vuracaktır. Damla, macerasına Civan'ı da ortak ederken, Agah köşkte fırtına gibi esmektedir. Cemre, Nedim ile aynı çatı altında olmanın baskısını her saniye yaşar.

Nedim'in köşkteki varlığı Şeniz ve Cenk için sessiz bir tehdit oluşturmaya devam ederken, Cenk bu baskıya daha fazla dayanabilecek durumda değildir. Şeniz ve Cenk her daim tetikte beklerken, Nedim'in asıl sürprizi aile yemeğine bomba gibi düşer ve tüm köşk halkını şaşkına çevirir.

ZALİM İSTANBUL 19. BÖLÜM FRAGMAN

Zalim İstanbul 19. son bölüm fragmanı yayınlandı