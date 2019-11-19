Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ne, başrol oyuncuları kimler? Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi?

Gişede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bizim Köyün Şarkısı filmi, sinemanın ardından televizyonlarda da seyirci karşısına çıkacak. Gerek işlediği aile, dostluk, fedakarlık ve yardımseverlik konusu gerekse çocuk oyuncuların başarılı oyunculuğu ile ön plana çıkan yapıt, aynı zamanda günün de en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Bu doğrultuda, Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu hakkındaki bilgiler filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bir diğer merak edilen konu ise, Bizim Köyün Şarkısı filminin nerede çekildiği yönünde.

Haberimizin detaylarından, Tuğçe Soysop'un yönetmenliğini üstlendiği ve babalarının doğduğu köye geri dönme kararıyla birlikte şehir yaşamından köy hayatına adapte olmaya çalışan ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye çalışan Çınar ve Zeynep'in hikayesini anlatan film hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU NE?

İstanbul'da yaşayan Çınar'ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Esat Polat Güler

Dora Dalgıç

Tansel Öngel

Güneş Sayın

Sezai Aydın

Aslı Omağ

Eda Döğer

Alperen Efe Esmer

İhsan Berk Aydın

Taha Sönmezışık

İkra Külahoğlıoğlu

İknur Külahlıoğlu

Zeynep Ilgın Çelik

Efe Aydın

Doğa Rutkay (Konuk Oyuncu)

Yonca Evcimik (Konuk Oyuncu)

İskender Paydaş (Konuk Oyuncu)

Burak Kut (Konuk Oyuncu)

Kıvanç Baranarslan (Konuk Oyuncu)

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Köyün Şarkısı filmi çekimleri 2018 yılında Muğla Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi.