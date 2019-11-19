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filmi konusu ne, başrol oyuncuları kimler? Bizim Köyün Şarkısı ?

filmi, günün en çok merak edilen ve araştırılan yapıtları arasında öne çıkıyor. Gerek konusu gerekse çocuk oyuncuların ortaya koyduğu başarılı oyunculukla dikkat çeken film, 2018 yılında vizyona girmiş ve gişede başarılı rakamlar elde etmişti. Hâl böyle olunca da Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki sorgulamalar da bir hâyli artış gösterdi. Bu aile ve komedi türündeki yapıta dair bir diğer araştırılan konu ise, nerede çekildiği yönünde. Peki, Bizim Şarkısı ve başrol oyuncuları kimler? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 17:22
Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ne, başrol oyuncuları kimler? Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi?

Gişede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bizim Köyün Şarkısı filmi, sinemanın ardından televizyonlarda da seyirci karşısına çıkacak. Gerek işlediği aile, dostluk, fedakarlık ve yardımseverlik konusu gerekse çocuk oyuncuların başarılı oyunculuğu ile ön plana çıkan yapıt, aynı zamanda günün de en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Bu doğrultuda, Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu hakkındaki bilgiler filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bir diğer merak edilen konu ise, Bizim Köyün Şarkısı filminin nerede çekildiği yönünde.

Haberimizin detaylarından, Tuğçe Soysop'un yönetmenliğini üstlendiği ve babalarının doğduğu köye geri dönme kararıyla birlikte şehir yaşamından köy hayatına adapte olmaya çalışan ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye çalışan Çınar ve Zeynep'in hikayesini anlatan film hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU NE?

İstanbul'da yaşayan Çınar'ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI

  • Berat Efe Parlar
  • Esat Polat Güler
  • Dora Dalgıç
  • Tansel Öngel
  • Güneş Sayın
  • Sezai Aydın
  • Aslı Omağ
  • Eda Döğer
  • Alperen Efe Esmer
  • İhsan Berk Aydın
  • Taha Sönmezışık
  • İkra Külahoğlıoğlu
  • İknur Külahlıoğlu
  • Zeynep Ilgın Çelik
  • Efe Aydın
  • Doğa Rutkay (Konuk Oyuncu)
  • Yonca Evcimik (Konuk Oyuncu)
  • İskender Paydaş (Konuk Oyuncu)
  • Burak Kut (Konuk Oyuncu)
  • Kıvanç Baranarslan (Konuk Oyuncu)

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Köyün Şarkısı filmi çekimleri 2018 yılında Muğla Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi.

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