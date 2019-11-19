Çocuk 10.bölüm fragmanı yayında! Çocuk dizisi yeni bölümde Akça affedildi mi?

Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların fenomen dizisinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekmeye devam ediyor. Dizimin sıkı takipçileri '' Çocuk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan oğlunu almak istemesi damga vuracak. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapım her Salı akşamı izleyicisini ekran başına kilitliyor. Peki Çocuk yeni bölümde neler olacak? Haberimizde, 10.bölüm fragmanı ve son bölüm özetine bakabilirsiniz.

ÇOCUK 10.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! AKÇA AFFEDİLDİ Mİ?

Hasan'ın Şule'den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan'ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep'ten Hasan'ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır. Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe'yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan'ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır…

Çocuk 10. Bölüm'de gözleri yaşartan kavuşma (19 Kasım 2019 Salı)

Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan'ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça'nın da payı vardır. Hasan ve Akça'nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep'le birlikte köşkten kovulur.

Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.

Oğlundan mahrum edilen Şule Efe'nin yurt dışına gönderildiğini öğrenir. Ali Kemal'in bu hamlesi, Hasan'ın Burak'ı kaçırmasıyla karşılık bulur. Ama Hasan bu oyunda tek başına değildir. İki baba oğullarına kavuşmak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerken, Zeynep'in ödeyemediği borcu herkesin dahil olacağı bir belaya doğru adım adım yaklaşmaktadır.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan, Yavuz cinayetiyle ilgili delil bulunamadığı için serbest bırakılırken Ali Kemal ve Murat da cesedin gömüldüğü yerin boş çıkmasıyla allak bullak olmuştur. Ortada bir ceset yoksa işlenen bir suç da yoktur. Asiye bütün suçu üstüne alıp Hasan'ı kurtarmak için gittiğinde geç kalmıştır… Hasan gözü kararmış, kırgın öfkeli bir halde Asiye'nin karşısındadır. Ona annelik yapmak için 35 sene boyunca hep geciken Asiye şimdi iki oğlunu Hasan'ın öfkesinden kurtarmak için yetişebilecek midir?