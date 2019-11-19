Çukur 3.sezon 10.bölüm fragmanı yayında! Azer öldü mü? Çukur son bölümde neler oldu?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur 3.sezon 10.bölüm fragmanında ilk sahne nefes kesti. Pazartesi akşamları son bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Hal böyle olunca 'Çukur 3.sezon 10.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin son bölümünde Azer ile Yamaç'ın teke tek dövüştüğü sahneler nefesleri kesti. Dövüş sonunda ise Azer'i alt eden Yamaç beklenmedik bir hamle yaptı. Peki Azer öldü mü? Çukur son bölümde neler oldu?

ÇUKUR 3.SEZON 10.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Çukur 3.sezon 10.bölümde kendine gelen ve İdris Koçovalı'yı soran Aliço'nun, "İdris Amcam, o niye gelmedi? Merak ederdi ama hiç gelmedi!" sözleri Yamaç'ı darmadağın ediyor.

Çukur 3. Sezon 10. Bölüm'den ilk sahne yayınlandı izle! (25 Kasım 2019 Pazartesi)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yamaç, Azer'e konum atıp mekanda beklerken Azer çıka geldi. Yamaç'a centilmenlik olsun diye avans vermek isteyen Azer çok uzatmadan direkt olarak teke tek dövüşmeye başladı. Sakin başlayan hesaplaşma etraftaki eşyalarında kullanımı ile iyice sertleştti. Azer'i yere deviren Yamaç kızgın demir elinde, son darbe için hazırlandı. Yamaç'ın "Güle güle Azer, seni tanımak nadiran de olsa zevkti" sözü dikkat çekti. Yamaç elindeki kızgın demiri Azer'e batırmak için harekete geçti. Peki Çukur'da Yamaç Azer'i öldürdü mü? Cihangir Ceylan'ın canlandırdığı Azer ölüyor mu?

CUMALİ'DEN DAMLA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Çukur 76. son bölümde; Seval'den, Cumali'nin hala mekana gittiğini öğrenen Damla sinirlense de ama Sultan'a çaktırmamaya çalışıyor. Damla'nın bu hallerini gören Saadet ise işi şakaya vuruyor. Pavyona sinirle dalan Damla gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Sevdiği kadının doğum gününü unutmayan Cumali, Damla'ya sürpriz doğum günü hazırlıyor.