Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Çukur 3.sezon 9.bölüm (76.bölüm) fragmanı! “Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!” Çukur son bölümde neler oldu?

3.sezon 9.bölüm (76.bölüm) fragmanı! “Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!” Çukur son bölümde neler oldu?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi fragmanı izleyicisiyle buluştu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu yer alırken yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Çukur yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen efsane bölümde Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Yeni bölüm fragmanında Celasun’un “Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!” sözleri damga vurdu. Peki fragmanında neler oluyor? İşte dizinin 76.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:50

fragmanında nefes kesen sahneler yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Celasun'un Yücel'i bulduğu ve "Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!" sözleri dikkat çekti. Dizinin sıkı takipçileri son bölüm özetini araştırırken yeni bölüm fragman detaylarını da öğrenmek istiyor. Hal böyle olunca '' fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Vartolu, Ziya'ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke'nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya'nın karşılaşması heyecanla beklenecek. İşte, fragmanı ve son bölüm özeti!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? ÇUKUR 3.SEZON 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Show TV'nin iddialı dizisi Çukur yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Haberimizde Çukur 76.bölüm (3.sezon 9.bölüm) fragmanını izleyebilir, yeni bölümde yaşanacak ayrıntıları okuyabilirsiniz.

Çukur 3. sezon 9. son bölümden ikinci fragman yayınlandı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukur 3.sezon 9.bölüm (76.bölüm) fragmanı! “Bana yaşamaması yetmez, ölmesi lazım!” Çukur son bölümde neler oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN