Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148.bölüm fragmanı yayında! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı nefes kesti. ATV'nin iddialı yapımının yeni bölüm fragmanında yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. EDHO yeni bölümde Hızır'ın planı ne olacak? Haberimizde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148.bölüm fragmanına ve son bölümde yaşanan ayrıntılara erişebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148.bölümü bu akşam ATV'de!

"Bu sefer onları tuzağa biz çekeceğiz!"

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır.