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fragmanı yayında! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde neler oluyor?

fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisinin fragmanları ve son bölümde yaşananları damga vurmaya devam ediyor. ATV’de bu akşam ekrana gelecek olan EDHO yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Bu hafta ekrana gelecek olan bölümde Feyyaz, Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösteriyor. Çakırbeyliler’in sabrı sınanıyor. Hızır harekete geçiyor. Nefes kesen sahneleriyle karşımıza çıkan fragmanında neler oluyor? Hızır’ın planı nedir? Haberimizde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına ve son bölüm özetine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 15:21

Ekranların sevilen dizisi fragmanı nefes kesti. ATV'nin iddialı yapımının fragmanında yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. EDHO yeni bölümde Hızır'ın planı ne olacak? Haberimizde, fragmanına ve son bölümde yaşanan ayrıntılara erişebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148.bölümü bu akşam ATV'de!

"Bu sefer onları tuzağa biz çekeceğiz!"

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148.bölüm fragmanı yayında! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde neler oluyor?
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