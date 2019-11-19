Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin yengesi Zühre rolüne hayat verecek olan Ayşegül Günay kimdir sorusu araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizide yer alan ve Zühre tarihte Osman Gazi'nin devamlı arkasında duran ve destekleyen bir kişidir. Peki, Kuruluş Osman'da Zühre rolünü canlandıran Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar…

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi nin yengesi Zühre Hanım'ı oynayacak olan Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 yılında Eskişehir de dünyaya geldi. 50 yaşında olan deneyimli oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü mezunudur. 1990 yılında üniversiteyi bitirdi ve burada 7 yıl boyunca görev yaptı. Ardından Devlet Tiyatrolarına geçiş yaparak çok sayıda tiyatro oyunu sergiledi.

Buradan emekli olan oyuncunun ilk dizi deneyimi 2006 yılında çekilen Kaybolan Yıllar ile olmuştur. Özellikle Yer Gök Aşk dizisinde Sultan karakteriyle isminden söz ettirmiştir. Ayşegül Günay; Kaybolan Yıllar, Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Merak edenler için Ayşegül Günay 1,60m boyunda 57 kg ağırlığında, kahverengi saç ve gözlere sahiptir. Ayşegül Günay evli ve iki çocuk annesidir.