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sonuçları 18 Kasım açıklandı mı? Çukur, reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Pazartesi akşamı en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Medya gündemini sıkı takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Show TV’de Çukur, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de son bölümleriyle ekrana geldi. Geçen haftaki sıralamada Çukur dizisi birinci olurken, Yasak Elma onu üçüncülükle takip etmişti. Zalim İstanbul ise sıralamanın gerilerinde yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi?

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:04
Reyting sonuçları 18 Kasım açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Ekrana gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında Kanal D'de , Show TV'de Çukur, Star TV'de En Büyük Şaban yer aldı. Hal böyle olunca '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen haftaki sonuçlarda Çukur dizisi birinci olurken, Zalim İstanbul sıralamanın gerisinde yer almıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? 18 Kasım Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Güncel reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 18 Kasım Çukur, Zalim İstanbul reyting sonuçlarına dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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Reyting sonuçları 18 Kasım açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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