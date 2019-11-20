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2.bölüm fragmanı yayında! bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarına dün akşam gelen dizi ilk bölümüyle oldukça beğenildi. Heyecanlı hikayesi ve sevilen kadrosuyla ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken fragmanı da yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde Azize, suç dünyasının önde gelen ailelerinden biri olan Alpanlar’ın içine girmek zorunda kalıyor. Zorlu ve hüzünlü bir çocukluk geçiren Azize’nin (Melek) hayatının çarpıcı dille anlatıldığı bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:06

Azize dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Birinci bölümü ile oldukça beğenilen dizi çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça sevildi. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Azize 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ya da "Azize yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve özeti!

AZİZE 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, ağabeyinin katilini bulabilecek mi?

Azize'nin Balkan'ı bıçaklamasıyla Balkan hayatını kaybeder. Kartal ağabeyinin katilini bulmak için adeta kuş uçurtmaz. Azize ise Alpanlar'ın evinde daha da tedirgindir.

Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlarken Asya, Azize'nin varlığından oldukça rahatsız olur. Bir diğer taraftan Yıldız ise Alpanların hepsinin yok olması talimatını verir. Kartal ve Azize Balkan'ın ölümüyle karşı karşıya gelecek mi? Barbaros, Azize'yi tehlikeye atacak mı?

AZİZE 2.BÖLÜM FRAGMAN

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Azize 2.bölüm fragmanı yayında! Azize yeni bölümde neler olacak?
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