Azize 2.bölüm fragmanı yayında! Azize yeni bölümde neler olacak?

Azize dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Birinci bölümü ile oldukça beğenilen dizi çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça sevildi. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Azize 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ya da "Azize yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve özeti!

AZİZE 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, ağabeyinin katilini bulabilecek mi?

Azize'nin Balkan'ı bıçaklamasıyla Balkan hayatını kaybeder. Kartal ağabeyinin katilini bulmak için adeta kuş uçurtmaz. Azize ise Alpanlar'ın evinde daha da tedirgindir.

Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlarken Asya, Azize'nin varlığından oldukça rahatsız olur. Bir diğer taraftan Yıldız ise Alpanların hepsinin yok olması talimatını verir. Kartal ve Azize Balkan'ın ölümüyle karşı karşıya gelecek mi? Barbaros, Azize'yi tehlikeye atacak mı?

AZİZE 2.BÖLÜM FRAGMAN

Azize 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'den çok konuşulacak aşk sahnesi (26 Kasım 2019 Salı)