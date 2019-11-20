Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı?

Kuruluş Osman dizisi birinci bölümü ile atv'de ekranlara merhaba diyor! Dizinin ana karakterleri arasında yer alan Bamsı Beyrek, diziyi heyecanla bekleyenler için merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i efsanevi bir kahramandır; Orta Çağ Osmanlı'sının o zamanki kronolojileri kitabında, '' Dede Korkut'un Kitabı '' adlı kitapta anlatılmıştır. Bamsı iyi kalpli ve çok komik bir adamdı. Aşk hayatı ile de dikkat çeken Bamsı'nın kalbi iki aşk arasında kalmıştı. Efsanevi Bamsı karakteri Bizans'ta bir zindanda 16 yıl geçirdi.

İşte Bamsı Beyrek'in ilginç hikayesi!