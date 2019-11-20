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'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı?

dizisi ilk bölümü ile bu akşam atv’de seyirci ile buluşuyor. Kuruluş Osman 1. Bölüm heyecanı sürerken, izleyiciler için de merak konusu oldu. Dizinin başrol karakterleri arasında Bamsı yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman kimdir ve hikayesi nasıldır? Haberimizde, Bamsı Beyrek hikayesi ve gerçekte Bamsı’nın olup olmadığı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. İşte Bamsı Beyrek hakkında bilmeniz gerekenler!

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:37
Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı?

dizisi birinci bölümü ile atv'de ekranlara merhaba diyor! Dizinin ana karakterleri arasında yer alan , diziyi heyecanla bekleyenler için merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i efsanevi bir kahramandır; Orta Çağ Osmanlı'sının o zamanki kronolojileri kitabında, '' Dede Korkut'un Kitabı '' adlı kitapta anlatılmıştır. Bamsı iyi kalpli ve çok komik bir adamdı. Aşk hayatı ile de dikkat çeken Bamsı'nın kalbi iki aşk arasında kalmıştı. Efsanevi Bamsı karakteri Bizans'ta bir zindanda 16 yıl geçirdi.

İşte Bamsı Beyrek'in ilginç hikayesi!

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Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı?
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