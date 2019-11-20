Benim Adım Melek 9.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde Melek oğluna kavuşacak mı?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Benim Adım Melek 9.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken bu haftaki en çarpıcı sahne Melek'in oğluna kavuşup kavuşmayacağı olacak. Aynı zamanda Mithat, Ali'nin kaybolmasını fırsat bilip Melek'in karşısında dikilse de işler istediği gibi gitmeyecek. Peki Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? İşte Benim Adım Melek 9.bölüm fragman ve detayları!

BENİM ADIM MELEK 9.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek'in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay'ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek'in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer'in sözleri şaşkınlık yaratır.



Yaşananlar Mithat'ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali'nin kaybolmasını fırsat bilip Melek'in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek'in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.



Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK 9.BÖLÜM FRAGMAN

Benim Adım Melek 9.Bölüm (20 Kasım 2019 Çarşamba) fragman yayınlandı izle!