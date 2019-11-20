Efsane film Hababam Sınıfı halen binlerce kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Çekilmesinin ve yayınlanmasının üzerinden yıllar geçen yapımın oyuncu kadrosundaki usta sanatçılarımız tek tek aramızdan ayrılmaya devam etse de filmdeki karakterleri ve oyunculuk yetenekleriyle binlerce vatandaş tarafından anılıyor. 1975 yılında vizyonda yayınlanan ve sonrasında devam filmleri çekilen bu özel film ile ilgili olarak Hababam Sınıfı oyuncularından kimler yaşıyor? Hababam Sınıfı Özel Çamlıca Lisesi nerede? Soruları yanıt arıyor. İşte detaylar…

HABABAM SINIFI ÖZEL ÇAMLICA LİSESİ NEREDE?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARINDAN KİMLER YAŞIYOR?

Münir Özkul (Mahmut Hoca, Kel Mahmut, Tarih hocası ve müdür muavini)

15 Ağustos 1925 - 5 Ocak 2018

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

1 Ocak 1938 - 31 Mart 2017

Kemal Sunal (İnek Şaban)

11 Kasım 1944 - 3 Temmuz 2000

Tarık Akan ( Damat Ferit)

13 Aralık 1949 - 16 Eylül 2016

Tarık Akan ( Damat Ferit)

13 Aralık 1949 - 16 Eylül 2016

Adile Naşit (Hafize Ana)

17 Haziran 1930 - 11 Aralık 1987

Muharrem Gürses (Okul müdürü)

15 Ağustos 1913 - 7 Nisan 1999

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

6 Ağustos 1953 - 19 Nisan 1995

Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri, Fizik hocası)

1 Ocak 1902 - 1 Ocak 1985

.Akil Öztuna (Akil Hoca, Felsefe hocası)

10 Ocak 1905- 18 Kasım 1976

Kemal Ergüvenç (Kemal Hoca)

5 Ocak 1921- 1 Ocak 1976

Ekrem Dümer (Doktor Bekir)

15 Ekim 1928- 9 Mart 2000

Ergin Orbey (Müfettiş)

14 Ağustos 1936- 18 Temmuz 2012

Ertuğrul Bilda ( Külyutmaz Necmi, Biyoloji hocası)

22 Ocak 1915- 10 Aralık 1993

Hayri Karabey ( Rıza Hoca, Coğrafya hocası)

1 Ocak 1916- 21 Eylül 1983

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

64 yaşında

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

60 yaşında

Tuncay Akça - Bacaksız

63 yaşında

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

61 yaşında

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

52 yaşında

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

52 yaşında

Ahmet Sezerel (Çalışkan Ahmet)

63 yaşında