Hababam Sınıfı oyuncularından kimler yaşıyor? Hababam Sınıfı Özel Çamlıca Lisesi nerede? Oyuncu kadrosu!

Efsane film Hababam Sınıfı halen binlerce kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Çekilmesinin ve yayınlanmasının üzerinden yıllar geçen yapımın oyuncu kadrosundaki usta sanatçılarımız tek tek aramızdan ayrılmaya devam etse de filmdeki karakterleri ve oyunculuk yetenekleriyle binlerce vatandaş tarafından anılıyor. 1975 yılında vizyonda yayınlanan ve sonrasında devam filmleri çekilen bu özel film ile ilgili olarak Hababam Sınıfı oyuncularından kimler yaşıyor? Hababam Sınıfı Özel Çamlıca Lisesi nerede? Soruları yanıt arıyor. İşte detaylar…
HABABAM SINIFI ÖZEL ÇAMLICA LİSESİ NEREDE?
Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.
HABABAM SINIFI OYUNCULARINDAN KİMLER YAŞIYOR?
Münir Özkul (Mahmut Hoca, Kel Mahmut, Tarih hocası ve müdür muavini)
15 Ağustos 1925 - 5 Ocak 2018
Halit Akçatepe (Güdük Necmi)
1 Ocak 1938 - 31 Mart 2017
Kemal Sunal (İnek Şaban)
11 Kasım 1944 - 3 Temmuz 2000
Tarık Akan ( Damat Ferit)
13 Aralık 1949 - 16 Eylül 2016
Tarık Akan ( Damat Ferit)
13 Aralık 1949 - 16 Eylül 2016
Adile Naşit (Hafize Ana)
17 Haziran 1930 - 11 Aralık 1987
Muharrem Gürses (Okul müdürü)
15 Ağustos 1913 - 7 Nisan 1999
Feridun Şavlı (Domdom Ali)
6 Ağustos 1953 - 19 Nisan 1995
Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri, Fizik hocası)
1 Ocak 1902 - 1 Ocak 1985
.Akil Öztuna (Akil Hoca, Felsefe hocası)
10 Ocak 1905- 18 Kasım 1976
Kemal Ergüvenç (Kemal Hoca)
5 Ocak 1921- 1 Ocak 1976
Ekrem Dümer (Doktor Bekir)
15 Ekim 1928- 9 Mart 2000
Ergin Orbey (Müfettiş)
14 Ağustos 1936- 18 Temmuz 2012
Ertuğrul Bilda ( Külyutmaz Necmi, Biyoloji hocası)
22 Ocak 1915- 10 Aralık 1993
Hayri Karabey ( Rıza Hoca, Coğrafya hocası)
1 Ocak 1916- 21 Eylül 1983
Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)
64 yaşında
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
60 yaşında
Tuncay Akça - Bacaksız
63 yaşında
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
61 yaşında
Cem Gürdap (Tulum Hayri)
52 yaşında
Cem Gürdap (Tulum Hayri)
52 yaşında
Ahmet Sezerel (Çalışkan Ahmet)
63 yaşında