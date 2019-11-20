Kuruluş Osman 1. bölüm ATV canlı izle! Kuruluş Osman 1. Bölüm başlıyor!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizi Kuruluş Osman 1. Bölüm binlerce vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. Büyük gün geldi. Başrollerinde Burak Özçivit'in bulunduğu ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan yapım bu akşam seyircisiyle buluştu. Henüz yayınlanmadan önce dahi büyük yankı uyandıran dizinin tanıtım videosu izlenme rekorları kırmıştı. Başarılı yapımın yayın hayatı boyunca reyting rekorları kırması beklenirken internet üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar Kuruluş Osman 1. Bölüm ATV canlı izle linkini araştırıyor. İşte Kuruluş Osman 1. Bölüm ATV canlı izleme ekranı!

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM BAŞLIYOR!

Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz) gibi ünlü isimlerle yayın hayatına bu akşam merhaba diyen dizinin izlemek için haberimizin devamından ATV canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz…