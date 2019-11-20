Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanında neler oluyor?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ATV'nin iddialı dizisi ekranlara geldi. Aylardır binlerce kişinin başlaması için gün saydığı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı da ATV tarafından yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Haberimizin devamından ATV ekranlarının yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanına ulaşabilirisiniz...