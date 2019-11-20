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2. bölüm fragmanı yayınlandı! 'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanında neler oluyor?

ekranlarında yayın hayatına başlayan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde ünlü oyuncu ’in bulunduğu dizi daha başlamadan sadece tanıtım filmi ile izlenme rekorlarına imza atmıştı. Yapım konu olarak; 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Dizinin kanalı ATV Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanını izleyicileri ile paylaştı. İşte herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 00:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 00:11

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 'nin iddialı dizisi ekranlara geldi. Aylardır binlerce kişinin başlaması için gün saydığı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan 2. Bölüm fragmanı da ATV tarafından yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Haberimizin devamından ATV ekranlarının yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanına ulaşabilirisiniz...

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Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanında neler oluyor?
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