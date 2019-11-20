Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman’ın Aybars’ı Serhan Onat kaç yaşında? Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kaç yaşında, nereli?

’ın Aybars’ı kaç yaşında? Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kaç yaşında, nereli?

dizisi için geri sayım sürüyor. ATV’nin yeni yayın döneminde amiral gemisi olması beklenen Kuruluş Osman dizisi, Türkiye ile birlikte çeşitli ülkelerde de yayınlanacak. Dizinin henüz ilk bölümü ekrana gelmeden bir hayran kitlesi oluşturması, oyuncuları hakkında arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapılmasına sebep olurken cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Aybars karakterini canlandıran Serhat Onat kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:48
Kuruluş Osman’ın Aybars’ı Serhan Onat kaç yaşında? Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kaç yaşında, nereli?

kimdir sorusu, dizisinin oyuncu kadrosunun açıklanmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başladı. Genç ve yetenekli isimler ile tecrübeli oyuncuların bir araya geldiği Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olması beklenen Serhan Onat, daha önce çeşitli dizilerde oynadı. Genç oyuncunun asıl çıkışını, Kuruluş Osman dizisi ile yapması bekleniyor.

İşte Kuruluş Osman Aybars karakterini canlandıran Serhan Onat ile ilgili merak edilenler.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman’ın Aybars’ı Serhan Onat kaç yaşında? Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN