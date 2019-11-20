Kuruluş Osman’ın Aybars’ı Serhan Onat kaç yaşında? Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Serhan Onat kimdir sorusu, Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunun açıklanmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başladı. Genç ve yetenekli isimler ile tecrübeli oyuncuların bir araya geldiği Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olması beklenen Serhan Onat, daha önce çeşitli dizilerde oynadı. Genç oyuncunun asıl çıkışını, Kuruluş Osman dizisi ile yapması bekleniyor.

İşte Kuruluş Osman Aybars karakterini canlandıran Serhan Onat ile ilgili merak edilenler.