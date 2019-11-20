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’ın 'u kaç yaşında? Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kaç yaşında, nereli?

dizisi ilk bölümüyle bu akşam ekranda olacak. Dizinin uzun süredir yayınlanan tanıtımları, takipçi kitlesinin dizinin karakterleri ve oyuncularını yoğun olarak araştırmasına sebep olurken hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden bir tanesi de karakterini canlandıran . Bu bağlamda Açelya Özcan kimdir sorusu arama motorlarının popüler konularından biri haline gelirken genç oyuncunun yaşı, boyu, daha önce oynadığı dizi ve filmler de merak ediliyor. İşte Açelya Özcan’ın oyunculuk kariyeri ve hakkında merak edilen diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:47
Kuruluş Osman’ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kaç yaşında? Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kaç yaşında, nereli?

, Türkiye dışında pek çok ülkede görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Dizi henüz yayın hayatına başlamadan oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu. Öyle ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesi ve söz konusu dönemden bahseden kaynaklarda yer alan karakterler yoğun olarak araştırılıyor. Kuruluş Osman kimdir, konuyla ilgili en çok araştırılan sorulardan bir tanesi.

Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açelya Özcan kimdir? Açelya Özcan hakkında merak edilenler;

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Kuruluş Osman’ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kaç yaşında? Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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