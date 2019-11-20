Kuruluş Osman’ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan kaç yaşında? Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman, Türkiye dışında pek çok ülkede görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Dizi henüz yayın hayatına başlamadan oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu. Öyle ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesi ve söz konusu dönemden bahseden kaynaklarda yer alan karakterler yoğun olarak araştırılıyor. Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir, konuyla ilgili en çok araştırılan sorulardan bir tanesi.

Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açelya Özcan kimdir? Açelya Özcan hakkında merak edilenler;