Kuruluş Osman Batur kimdir? Kuruluş Osman’ın Batur’u Eren Hacısalihoğlu kaç yaşında? Daha önce hangi dizilerde oynadı?

Türk dizi sektörünün uluslararası alanda önemli bir temsilcisi olmaya hazırlanan, Türkiye ile birlikte çeşitli ülkelerde de ekrana gelecek Kuruluş Osman dizisinin karakterleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin oyuncularından Eren Hacısalihoğlu da, şimdiden popülerliğini arttırmış durumda. Öyle ki dizinin hayranları, Eren Hacısalihoğlu kimdir sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.

İşte Kuruluş Osman dizisinde Batur karakterini canlandıran Eren Hacısalihoğlu hakkında merak edilenler…