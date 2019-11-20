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Batur kimdir? Kuruluş Osman’ın Batur’u kaç yaşında? Daha önce hangi dizilerde oynadı?

dizisi, 20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen ilk bölümüyle birlikte başladı. Dizinin başlamasıyla birlikte hem Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki tarihi karakterler hem de dizide bu karakterleri canlandıran oyuncular hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. Dizi henüz yayına girmeden karakterler hakkında yapılan araştırmalar sıklaşırken yanıtı aranan sorulardan bir tanesi de Kuruluş Osman Batur kimdir? Dizide Batur karakterine hayat veren kimdir? Merak edilen bu soruları yanıtladık…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:00
Kuruluş Osman Batur kimdir? Kuruluş Osman’ın Batur’u Eren Hacısalihoğlu kaç yaşında? Daha önce hangi dizilerde oynadı?

Türk dizi sektörünün uluslararası alanda önemli bir temsilcisi olmaya hazırlanan, Türkiye ile birlikte çeşitli ülkelerde de ekrana gelecek dizisinin karakterleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin oyuncularından da, şimdiden popülerliğini arttırmış durumda. Öyle ki dizinin hayranları, Eren Hacısalihoğlu kimdir sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.

İşte Kuruluş Osman dizisinde Batur karakterini canlandıran Eren Hacısalihoğlu hakkında merak edilenler…

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Kuruluş Osman Batur kimdir? Kuruluş Osman’ın Batur’u Eren Hacısalihoğlu kaç yaşında? Daha önce hangi dizilerde oynadı?
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