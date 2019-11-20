Kuruluş Osman dizisinde Helen karakterini canlandıran Ayşen Gürler kimdir? Ayşen Gürler kaç yaşında?

Oyuncu ve sunucu olan bir dönem de program hazırlayan Ayşen Gürler ismi merak edildi. ATV ekranlarının yeni dizisi Kuruluş Osman'da Helen karakterini canlandıracak olan Ayşen Gürler'in yaşamı araştırılıyor. Birçok dizide ve filmde rol almış başarılı oyuncu Ayşen Gürler kimdir, kaç yaşındadır?

AYŞEN GÜRLER KİMDİR?

Oyuncu, sunucu Ayşen Gürler 1979 yılında doğmuştur. Bir dönem televizyon kanallarında program hazırlayan ve sunan Ayşen Gürler, günümüzde Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer almıştır. Dizide Helen karakterine can verecek.