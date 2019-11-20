Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman Ertuğrul Bey yaşıyor mu? Ertuğrul Bey diziye dönecek mi?

yaşıyor mu? Ertuğrul Bey diziye dönecek mi?

dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. dizisinin devamı niteliğinde olacak olan dizi için vatandaşlar internet üzerinden sorularına yanıt arıyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Kuruluş Osman’da yaşıyor mu? Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Sorusu da izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 20:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 20:43
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey yaşıyor mu? Ertuğrul Bey diziye dönecek mi?

Kuruluş Osman dizisi ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan dizi için izleyiciler internetten araştırmalara başladı. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey yaşıyor mu? Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Sorusu merak konusu haline geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yayın hayatına ATV ekranlarında başlayan dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ERTUĞRUL BEY NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey yaşıyor mu? Ertuğrul Bey diziye dönecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN