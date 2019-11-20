Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman Gonca kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kaç yaşında?

Gonca kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca'sı kaç yaşında?

ATV’nin yeni dizisi için geri sayıma başlandı. Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterini canlandıracak olan ismi merak ediliyor. Türk oyuncu birçok projede yer almış ve televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından bir tanesi olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı diziyle şöhretin kapısını aralamıştı. Peki Kuruluş Osman'ın Gonca'sı , kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:44
Kuruluş Osman Gonca kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kaç yaşında?

Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kimdir? sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman oyuncularından Gonca karakterine hayat veren Emel Dede en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Birçok dizide rol alan oyuncu ilk deneyimini Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yaşamış. Peki Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kimdir, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN'IN GONCA'SI EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1.70 boyundaki Emel Dede 52 kilodur. Başak burcu olan oyuncunun gözleri kahverengidir.

35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alan Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamış; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli ve Emanet dizilerinde rol almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Uğur Güneş ve Algı Eke'nin paylaştığı İsimsizler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Berfin karakterini canlandırmaktadır. Şimdi ise Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat verecek.

Boyu: 1.70 m

Kilosu: 52 kg

Burcu: Başak

Göz Rengi: Kahverengi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman Gonca kimdir? Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN