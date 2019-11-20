Kuruluş Osman Megala kimdir? Megala karakterini canlandıran Şevket Çapkınoğlu kaç yaşında?

ATV'nin yeni yayın döneminde bulunan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni şüphesiz Megala karakterini canlandıran Şevket Çapkınoğlu oldu. Dizi severler şimdiden '' Megala karakterini canlandıran Şevket Çapkınoğlu kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. En son bir sinema filminde rol alan oyuncunun hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte Megala karakterini canlandıran Şevket Çapkınoğlu hakkında merak edilenler…

MEGALA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN ŞEVKET ÇAPKINOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Şevket Çapkınoğlu 13 Mart 1974 tarihinde doğmuştur. 45 yaşında olan Şevket Çapkınoğlu Balık burcudur. Şevket Çapkınoğlu oyuncu olarak tanınmaktadır. Şevket Çapkınoğlu 175 cm boyunda ve 73 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Atatürk Üniversitesi mezunudur.

ROL ALDIĞI DİZİLER/FİLMLER

Baba 1.5 Sinema Filmi - 2018

Sevda Kuşun Kanadında (Şevket) TV Dizisi - 2016

Seni Seven Ölsün (Necati) Sinema Filmi - 2016

Niyazi Gül Dörtnala (Niyazi'nin Arkadaşı) Sinema Filmi - 2015

Güvercin Uçuverdi (Uskumru Hasan) Sinema Filmi - 2015

Benim İçin Üzülme TV Dizisi .. 2. Sezon (Morinyo Necmi) - 2013

1. Sezon (Marinyo Necmi) - 2012

Papaz Kimde (Gökhan) Sinema Filmi - 2011

Yerden Yüksek TV Dizisi:2. Sezon (Mori Kante) - 2011

1. Sezon (Mori Kante) - 2010

Benim Annem Bir Melek TV Dizisi - 2008